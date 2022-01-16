Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler
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Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

AA - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını olay yerine gelen itfaiye söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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