Bağcılar'da arkadaş dehşeti kamerada
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Bağcılar'da arkadaş dehşeti kamerada

Bağcılar'da arkadaş dehşeti kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da küfürlü konuşma nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, polise teslim oldu.

Bağcılar'da küfürlü konuşma nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, polise teslim oldu. Öte yandan şahsın arkadaşını bıçakla kovaladığı ve bir markette boğuştukları anlar kameralara yansıdı.

Olay, 18 Ağustos Salı günü Bağcılar Demirkapı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen Aytaç D. ve Fuat D. Arasında birbirlerine küfürlü konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Aytaç D. sokak ortasında Fuat D.'yi kovaladı. Sokak üzerinde bir markete giren ikili kavgaya market içerisinde devam etti. Market sahibinin araya girmeye çalıştığı olayda ikili marketten çıkarıldı. Ancak olaydan saatler sonra tekrar bir araya geldiği öğrenilen iki arkadaş tekrar kavga etmeye başlayınca Aytaç D. Fuat D.'yi defalarca kez bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Aytaç D. olaydan sonra kayıplara karışırken, hastaneye kaldırılan Fuat D. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürerken zanlı, Aytaç D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan kavga anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aytaç D.'nin arkadaşını bıçakla kovaladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise Fuat D.'nin bir markete sığındığı ve market sahibinin ise araya girmeye çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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