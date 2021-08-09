Bağcılar'da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi
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Bağcılar'da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da 9 yaşındaki kıza taciz zanlısı adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki İ.B. isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyet sorgusu tamamlandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.M. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
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