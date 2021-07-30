Bağcılar'da 3 kişi, sokak kedisini gezdirdikleri Pitbull'a öldürttü
BAĞCILAR Kemalpaşa Mahallesinde gece saatlerinde 3 kişi yanlarında gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğe mahallelinin beslediği sokak kedisini öldürttü.
"ÖLÜSÜNÜ BİLE ARADIM BULAMADIM"2 yıl boyunca Prenses isimli kediyi besleyen Elvide Özcan yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "2 senedir ben bu kediye bakıyorum. Hamileydi, doğum yaptı. 3 tane yavrusu oldu. Ben ve esnaf arkadaşlar burada ilgileniyorduk. Sürekli penceremin önündeydi. Kimseye bir zararı olmayan akıllı bir hayvandı. O gece saat 01.30 gibi gelmişler. Pencerenin önünde yatıyormuş hayvan. Yakalatmışlar hayvana köşeyi dönüp burada hayvanı boğdurmuşlar. Sabah geldiğimde şoke oldum, ölüsünü bile aradım bulamadım. Böyle bir canilik olabilir mi? Ben gereğinin yapılmasını istiyorum, sonuna kadar arkasındayım. Bağcılar pitbull dolu. Buralarda vahşet yaşanıyor, tasmasız gezdiriyorlar. Benim canım yandı. Onlarınki hayvansa bizimki de hayvan. Biz de onları koruyoruz, 3 tane yavrusu yetim kaldı. 3 gündür ağlıyorum, yemiyorum, içmiyorum." dedi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı