Bağarası kanalizasyona kavuşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Bağarası'nda yapılan kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam 35 kilometrelik kanalizasyon hattının yüzde 95'i bitirilirken vatandaşlar kanalizasyon sevinci yaşıyor.

Aydın genelinde sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı için çalışmalar yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü eliyle yapılan kanalizasyon çalışmalarının kısa sürede bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken sona yaklaşılan kanalizasyon altyapı çalışmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar mahallelerine yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise mahalleyi kanalizasyonla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA