Bagajda denetimden kaçış
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Bagajda denetimden kaçış

06.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:27
Bagajda denetimden kaçış

Arnavutköy'de denetimden kaçmaya çalışan bir kişi, otomobil bagajına saklanırken cep telefonu kameralarına yansıdı.

 Arnavutköy'de denetimden kaçmaya çalışan bir kişi, otomobil bagajına saklanırken cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'teki görüntüler bir esnafın cep telefonuna yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün iş yerinin önünde duran otomobilden inen iki kişiden birinin bagaja girdiğini gören esnaf cep telefonuyla o anları çekmeye başladı. Araçtan inen kişi bagaja girerken yasaktan muaf olduğu düşünülen şoför ise tekrar araca bindi. Denetim noktasını aşmak için bu yola başvurduğu tahmin edilen iki kişi daha sonra iş yeri önünden ayrıldı.

 


Bagajda denetimden kaçış
Bagajda denetimden kaçış
Bagajda denetimden kaçış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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