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Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar.

DEFNE, HATAY (İHA) - Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

HATAY Hatay'ın Defne ilçesinde bir evden televizyon ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesinde bulunan bir bağ evinde çalışan görevli, evde hırsızlık yapıldığının ihbarını yaptı. Ekipler yaptığı inceleme de evin bahçe kapısı kilit göbeğinin kırılmış, odaların dağınık olduğu, salonda bulunan 140 ekran televizyonun ve yaklaşık değeri 20 bin lira olan 22 ayar 25 gram bileziğin çalındığı tespit etti.

Kameraları inceleyen ekipler, şüphelileri kısa süre de tespit etti. Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler M.E. ve A.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

Bağ evinden televizyon ve altın çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

Hırsızlık, Hatay, Defne, 3. Sayfa, Haberler

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