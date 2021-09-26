Bağ evinde 158 kök kenevir ve 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Bağ evinde 158 kök kenevir ve 200 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağ evinde 158 kök kenevir ve 200 gram esrar ele geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iki bağ evine ait meyve bahçesinde 200 gram esrar ve 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

ULUKIŞLA, NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iki bağ evine ait meyve bahçesinde 200 gram esrar ve 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla ilçesi karayolu kenarında bulunan iki bağ evi ile bunlara ait meyve bahçelerinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bağ evlerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda bağ evlerinde 200 gram esrar ve meyve bahçelerinde ekili ve bakımlı vaziyette 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. - NİĞDE

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Haber: Bağ evinde 158 kök kenevir ve 200 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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