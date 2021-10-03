Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da üzüm bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali'nde ' Aksaray malaklısı' adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği ilgi gördü.

Festival Karkın köyü etkinlik alanında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Hasan Dağı eteklerindeki 12 köydeki bağlardan getirilen üzümler ve yöresel ürünler stantlarda sergilendi. Pekmez kaynatma yarışmasının da yapıldığı festivalde yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için 'Aksaray malaklısı' olarak adlandırılan iriliği ve çoban köpeği de ilgi gördü. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.

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