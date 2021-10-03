Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu - Haberler
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Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

AKSARAY'da üzüm bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali'nde 'Aksaray malaklısı' adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği ilgi gördü.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da üzüm bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen  '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali'nde  ' Aksaray malaklısı' adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği ilgi gördü.

Festival Karkın köyü etkinlik alanında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Hasan Dağı eteklerindeki 12 köydeki bağlardan getirilen üzümler ve yöresel ürünler stantlarda sergilendi. Pekmez kaynatma yarışmasının da yapıldığı festivalde yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için  'Aksaray malaklısı' olarak adlandırılan iriliği ve çoban köpeği de ilgi gördü.  Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz,  festivalde  köpeklerin ilgi görmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti. Tıpırdamaz, " Malaklının tarihi Anadolu'da 5 binli yıllara  kadar dayanıyor. 2 bin yıl önce Asurlular zamanında Anadolu'da savaş köpeği olarak kullanılmış. Sümerlerden orta Asya'ya oradan da Mezopotamya'ya getirilmiş. Aksaray'da ise üretim yapan arkadaşlarımız Türkiye ve  yurt dışına gönderiyorlar.Çok değerli ve dünyadaki en büyük çoban köpeklerinden bir tanesidir."diye konuştu.

YILDA 1000 TON PEKMEZ ÜRETİLİYOR

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de  kentte yetişen üzüm ve pekmezin tanıtımını yapmak için festival düzenlediklerini belirtti. Aksaray'da yılda 1000 ton pekmez üretildiğini ifade eden Dinçer " "Bağlarımız Aksaray ve Türkiye için çok önemli. Bağlarımızı ve üzümlerimizi ön plana çıkartmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir program düzenledik.   Pandemi dolayısıyla evde kapanmışlık durumundan kurtulmak ve sosyalleşme adına faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Aksaray'ımız pekmez yapma konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Kentte yılda 1000 ton pekmez üretiyoruz. Bunları iç piyasada tüketiyoruz. Biz bu sayıyı daha da artırarak yurt dışına satmayı planlıyoruz. Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümlerimizin kalitesi herkes tarafından biliniyor. Gelecek yıllarda da bu gibi programlarımız devam edecek."dedi.

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Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Bağ bozumu festivalinde Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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