BAFTA Games Awards 2021'de ödül şöleni! Hades, 5 farklı ödülün sahibi oldu!

Supergiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan roguelike bir aksiyon rol yapma video oyunu Hades, BAFTA Games Awards 2021'de En İyi Oyun ödülüne layık görüldü. Ayrıca Sanatsal Başarı ve Oyun Tasarımı dahil toplamda 5 farklı ödülün sahibi oldu. İşte BAFTA Games Awards 2021'de ödül kazanan oyunlar!

Karakter tasarımı, hikayesi ve kurgusu ile son yılların en popüler oyunlarından biri olarak anılan Hades, alanında ödülleri toplamaya devam ediyor. SXSW 2021 Ödül Töreni'nde Yılın Oyunu ödülünü almayı başaran RPG oyunu, bu kez de BAFTA Games Awards'a damgasını vurdu.

San Francisco merkezli bağımsız oyun stüdyosu Supergiant tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hades, BAFTA Games Awards 2021'de En iyi Oyun, Sanatsal Başarı, Oyun Tasarımı, Hikaye Anlatımı ve En İyi Yardımcı Oyuncu olmak üzere tam beş dalda öldül kazanmayı başardı.

Bağımsız bir oyun stüdyosunun yayıncılığını yaptığı Hades, En İyi Oyun kategorisinde Half-Life: Alyx, Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales ve The Last of Us Part II gibi dev prodüskiyonların olduğu listede ödülün sahibi olarak büyük bir başarıya daha imza attı. İşte BAFTA Games Awards 2021 kazananlar listesi:

BAFTA GAMES AWARDS 2021 KAZANANLAR LİSTESİ

· Animasyon – The Last of Us Part II

· Sanatsal Başarı – Hades

· Ses Başarısı – Ghost of Tsushima

· En İyi Oyun – Hades

· İngiliz Oyunu – Sackboy: A Big Adventure

· Açılış Oyunu – Carrion

· Gelişen Oyun – Sea of ??Thieves

· Aile- Sackboy: A Big Adventure

· Oyun Tasarımı – Hades

· Eğlencenin Ötesinde Oyun – Animal Crossing: New Horizons

· Çok Oyunculu – Animal Crossing: New Horizons

· Özgün Oyun – Kentucky Route Zero: TV Edition

· En İyi Başrol Oyuncusu – Laura Bailey (Abby/ The Last of Us Part II)

· En İyi Yardımcı Oyuncu – Logan Cunningham (Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon/Hades)

· Teknik Başarı – Dreams

· Halka Açık Olarak Oylanan Yılın EE Oyunu – The Last of Us Part II