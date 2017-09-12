Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Kupalarla Döndü

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Ulusal Funfly Ligi Model Uçak Akrobasi finaline katılan Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü sporcuları, 8 kupayla ilçeye döndü.



Kulüp Başkanı Burhan Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9-10 Eylül 2017 tarihinde Adana Kelaynak Havacılık Kulübü Hürmeydan Hava Parkı Tesisleri'nde yapılan model uçak akrobasi finaline 7 kişilik ekiple katıldıklarını belirtti.



Finalde dağıtılan 12 kupadan 8'inin sahibi olduklarını vurgulayan Apaydın, başarılarından dolayı sporcularını tebrik ederek, "Daha önce 2013 ve 2014'te şampiyon olarak 24 kupayı Samsun'a getirmiştik. Bu yıl kazandığımız kupa sayısı 11. Kazandığımız bu kupalarla Bafra'da ekip havacılığına olan ilgiyi artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Apaydın, Bafra'ya hava parkı yapılmasını istediklerini, bununla ilgili zamanında girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, yetkililerden destek istedi.