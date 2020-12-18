Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 150 bin maske üretebilecek
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Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 150 bin maske üretebilecek

18.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:10
Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 150 bin maske üretebilecek

Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 150 bin maske üretme kapasitesine ulaştı.

Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 150 bin maske üretme kapasitesine ulaştı.

Okul müdürü Yıldıray Baş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske üretimi yapan okullardan biri olduklarını söyledi.

Mart ayında ütüyle başladıkları üretimde günlük bin ve 2 bin arasında maske ürettiklerini anlatan Baş, "Daha sonra Bakanlık desteği ile edindiğimiz telepres makinesiyle günlük maske üretimimizi 15 bine çıkarttık. Üretmiş olduğumuz ürünler yerel ve ulusalda karşılık bulunca, üretimimizi nasıl arttırırız düşüncesi oluştu. Birçok sivil toplum kuruluşuna, kamu kurumlarımıza ürünlerimizi ulaştırdık." dedi.

Bugün itibarıyla yeni nesil bir makineyi okullarının atölyesine kazandırdıklarını anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Bu makineyle günlük üretimimiz 100 bin ila 150 bin maske üretimine kadar çıkmış oldu. Daha konforlu ve kulaklarını acıtmayacak maskeyi üretmeye başladık. Bugüne kadar 3 milyon maske üretmeyi başardık, yeni makinemizle bu sayımız daha da artacak. Yapmış olduğumuz üretim, yerelde ve ulusalda takdirle karşılandı. Meslek liseleri bu anlamda kendilerini çok güzel şekilde ifade etti. Kaymakamımız ve Valimiz çalışan tüm arkadaşlarımızı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Bu hafta da bağlı olduğumuz Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz okulumuza Kovid-19 salgınında yaptığımız çalışmadan dolayı teşekkür belgesi ulaştırdı. Bu belgeyle çok mutlu olduk, bizlerin motivasyonunu artırdı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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