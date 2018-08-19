Bafra'da Karadede Panayırı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karadede Panayırı düzenlendi.

Gökçeağaç Köyü Derneğince yüzyılları aşan bir gelenek olarak sürdürdüğü Karadede Panayırı yapıldı.

Panayır ağalığı için yapılan açık artırmayı, 8 aday arasından 20 bin lira ile Selami Arslan kazandı.

Gökçeağaç Köyü Derneği Başkanı Turgut Demir, yaptığı konuşmada, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan panayırı, 1969 yılından sonra verilen aranın ardından 2011 yılında kurdukları dernekle yeniden canlandırdıklarını ifade ederek, "Yüzyıllardır devam eden ve imece usulü hayatta tutunmaya devam eden panayırımızı yüzyıllar boyunca yaşatmak ve bizden sonrakilere de öğretmek boynumuzun borcudur." dedi.

Panayıra katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de bu gibi imece usulü yapılan panayırların artık kalmadığını ve bu gibi panayırlar birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu belirtti.

Çeşitli oyunlar oynanan Karadede Panayırı'nda, yerel sanatçılar da seslendirdikleri şarkı ve türkülerle etkinliğe renk kattı.