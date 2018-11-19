Bafra'da Hafızlık İcazet Merasimi

Samsun'un Bafra ilçesinde 54 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Bafra İlçe Müftülüğünce Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde, ilçedeki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Törende konuşan Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, hafızlık icazeti alan öğrencileri tebrik ederek, "Hafızlığını tamamlayan çocuklarımızın alınlarından öpüyorum. Sizler ve dualarınız olduğu sürece bu vatan ve bu topraklar kimsenin esiri olmaz." diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, imanlı bireyler yetiştirmenin her anne babanın görevi olduğunu ifade ederek, "Bizler bu çocuklarımızın merasimine geldik, Rabbim de onları çocuklarının merasimine katılmayı nasip etsin. Ben bu çocuklarımızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Bafra İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da, hafızlığın büyük sorumluluk getirdiğini belirterek, hafızların toplumun örnek alacağı kişiler olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, bir konferans verdi.

Program, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesi sonrası öğrencilere hafızlık belgeleri ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.