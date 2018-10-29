Bafra'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Samsun'un Bafra ilçesinde coşkuyla kutlandı. Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, makamındaki tebrik programından sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutladı. Kaymakam Ali Fuat Türkel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılının anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi ebediyen sürdürecektir.Türk Milleti bugünlere nereden ve nasıl geldiğini asla unutmayacaktır" dedi.

Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu tarafından hediyeleri verildi. Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini okudu. Şiirlerin okunmasından sonra okullarda tören geçişi yapıldı. Gösteri gruplarının yaptığı hareketler, Miras Halk Dansları Topluluğunun halk oyunları, hazırlanan görseller öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Törene katılan Bafra Lisesi 1968 yılı mezunları adına konuşan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Bülent Aslan, "Bünyesinde kocaman bir tarih barındıran Cumhuriyetimizin 95. yılını sizlerle beraber kutlamanın gururu içerisindeyiz. Toprağının her kanının şehitlerinin kanıyla sulanan bu vatan bir çok evreden, mücadeleden ve savaşlardan geçmiş ve milyonlarca şehit vererek düşmanı yurttan atmış, Türk Milleti ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmayı başarmıştır" şeklinde konuştu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş,daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN