BAE Veliaht Prensi El Nahyan Ankara'da
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.
ANKARA (İHA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.
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Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Veliaht Prens El Nahyan'ın Ankara'da yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların alınması bekleniyor. - ANKARA
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