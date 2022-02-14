BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a "Her Şey Seni Hatırlatıyor" sürprizi - Haberler
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BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a "Her Şey Seni Hatırlatıyor" sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a "Her Şey Seni Hatırlatıyor" sürprizi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

- BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a "Her Şey Seni Hatırlatıyor" sürprizi

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. BAE'li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın "Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısını seslendirdi.

Şarkının klibinde İstanbul'dan görüntülere yer verilirken, klibin girişinde ise "Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına" ifadeleri yer aldı.

BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a Her Şey Seni Hatırlatıyor sürprizi

BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a Her Şey Seni Hatırlatıyor sürprizi

BAE'li ses sanatçısından Erdoğan'a Her Şey Seni Hatırlatıyor sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Muazzez Abacı, Güncel, Haberler

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