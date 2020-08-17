İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşma sonrasında Dubai'de canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren İsrailli muhabir bayıldı. Koronavirüs şüphesiyle tedirginlik duyan yayın ekibi, bayılmanın yorgunluğa bağlı olmasını öğrenince derin bir nefes aldı.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı. Muhabirin bayılması, devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olabileceği şüphesiyle izleyenleri tedirgin etti.

YORGUNLUĞA BAĞLANDI

İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 4 gün önce ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'ye gitti. Herman, Dubai'de yaptığı canlı yayın bağlantısı sırasında bir anda bayıldı ve yere yığıldı. Yapılan açıklamada, Herman'ın ciddi yorgunluk ve yoğun çalışma sorunu nedeniyle bayıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA