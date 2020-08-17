İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşma sonrasında Dubai'de canlı yayın bağlantısı gerçekleştiren İsrailli muhabir bayıldı. Koronavirüs şüphesiyle tedirginlik duyan yayın ekibi, bayılmanın yorgunluğa bağlı olmasını öğrenince derin bir nefes aldı.

17.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:26

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı. Muhabirin bayılması, devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olabileceği şüphesiyle izleyenleri tedirgin etti.

YORGUNLUĞA BAĞLANDI

İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 4 gün önce ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'ye gitti. Herman, Dubai'de yaptığı canlı yayın bağlantısı sırasında bir anda bayıldı ve yere yığıldı. Yapılan açıklamada, Herman'ın ciddi yorgunluk ve yoğun çalışma sorunu nedeniyle bayıldığı aktarıldı.

İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

16 Ağustos Pazar koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!
16 Ağustos Pazar koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı 3. Sayfa
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Spor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 7,39'la tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Muharrem İnce CHP'den ihraç edilecek mi?
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Akdeniz Ağustos
Şu an buradasınız: İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı, koronavirüs şüphesi izleyenleri tedirgin etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:26:01. #1.14#
title