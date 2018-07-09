Bader'de Görev Değişimi

Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) 4. Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Akdoğan başkanlığa seçildi.

Ankara'daki bürokratları bir araya getirmek ve bazı konularda birlikte hareket etmelerini sağlamak amacıyla kurulan derneğin genel kurulunda görev değişimi oldu.

Genel kurulda konuşan BADER Başkanı İbrahim Taşkesti, dernek yönetiminin bir bayrak yarışı olduğunu hatırlatarak, bayrak yarışını en iyi şekilde devretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Divan Başkanlığını Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş'ın yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurullarının faaliyetlerinin genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Mustafa Akdoğan, BADER'in yeni başkanı oldu.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Akdoğan, daha öncede BADER'in başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı.

Dernek üyelerinin isteği üzerine yeniden göreve talip olduğunu dile getiren Akdoğan, derneğin çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracaklarını söyledi.

Derneğin Hacı Bayram Veli'nin mirasını sahiplendiğini vurgulayan Akdoğan, şöyle konuştu:

"Bu hizmette bu güne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Derneğimizin kurulma amaçları doğrultusunda üye sayılarımızı artırmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşlarıyla karşı karşıya değil omuz omuza, kol kola hareket etmeye devam edeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren bir yönetim sergileyeceğiz. Bakanlıklarda, yerel yönetimlerde sahipsiz olan Ankaralı hemşehrilerimize bir şekilde ulaşarak sahip çıkacağız. Ankaralıların sesi olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra söz alan Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ise BADER'in yüklendiği vizyon ve misyonla önemli bir görevi sürdürdüğünü söyledi.

Derneğin yeni yönetimine başarılar dileyen Ayantaş, Ankara'ya katkısı olan ve sahip çıkan herkesin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.