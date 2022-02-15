Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk şarkı sözleri! Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk dinle! Sonsuz Aşk sözleri!
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Sonsuz Aşk sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Badem ve Halil Sezai'nin kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Sonsuz Aşk şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk mp3 indir Peki, Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk şarkı sözleri! Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk dinle! Badem ve Halil Sezai Sonsuz Aşk sözleri! Sonsuz Aşk şarkı sözü! İşte detaylar...
Badem ve Halil Sezai Sonsuz Aşk şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sonsuz Aşk şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sonsuz Aşk şarkısı sözleri...
BADEM VE HALİL SEZAİ - SONSUZ AŞK SÖZLERİ
Eksik bir şeyler var
Maziye yaşanmıyor
Resmini her gördüğümde
Ellerim titriyor
***
Uzaklarda bir yerlerde
Lacivert gökyüzünde
Varlığın tam tam içimde
İsmini yazdım gönlüme
***
Bu aşk s'onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
Kalbime gömdüm diye
Gözyaşım aksın hep içime, içime
***
Bitmez mi bu acı
Dinmez mi gözyaşı
Sonsuzluğun sancısı
Saplanır göğsüme anıları
***
Bu aşk s'onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
Kalbimde artık evim
Üşümez narin elleri gözleri
***
Bu aşk s'onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
Kalbime gömdüm diye (gömdüm diye)
Gözyaşım aksın hep içime
***
Bu aşk s'onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
Varsın unutsun eller seni
Varsın kara toprak beni sana verir
Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek