Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk şarkı sözleri! Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk dinle! Sonsuz Aşk sözleri!

Badem ve Halil Sezai Sonsuz Aşk şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sonsuz Aşk şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Badem ve Halil Sezai - Sonsuz Aşk mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Sonsuz Aşk şarkısı sözleri...

BADEM VE HALİL SEZAİ - SONSUZ AŞK SÖZLERİ

Eksik bir şeyler var

Maziye yaşanmıyor

Resmini her gördüğümde

Ellerim titriyor

***

Uzaklarda bir yerlerde

Lacivert gökyüzünde

Varlığın tam tam içimde

İsmini yazdım gönlüme

***

Bu aşk s'onsuz aşk

Bu aşk onsuz aşk

Kalbime gömdüm diye

Gözyaşım aksın hep içime, içime

***

Bitmez mi bu acı

Dinmez mi gözyaşı

Sonsuzluğun sancısı

Saplanır göğsüme anıları

***

Bu aşk s'onsuz aşk

Bu aşk onsuz aşk

Kalbimde artık evim

Üşümez narin elleri gözleri

***

Bu aşk s'onsuz aşk

Bu aşk onsuz aşk

Kalbime gömdüm diye (gömdüm diye)

Gözyaşım aksın hep içime

***

Bu aşk s'onsuz aşk

Bu aşk onsuz aşk

Varsın unutsun eller seni

Varsın kara toprak beni sana verir

Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek

BADEM VE HALİL SEZAİ - SONSUZ AŞK DİNLE

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