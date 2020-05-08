Badem Şekeri 5 oyuncuları kim? Badem Şekeri 5 filmi konusu ve fragmanı

Tatlı, şirin bir köyde yaşayan Ayşe'nin hayatı, köye gelen doktor Mehmet ile değişmiştir. Badem Şekeri film serisinin beşincisinde ise Ayşe ile Mehmet nikah masasına oturmaya hazırlanır. Ancak muhtarın oğlu Fikret yine vazifesini yerine getirir. Badem Şekeri 5 filmi fragmanı izle.

Badem Şekeri 5 filmi, başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Aydın Bulut otururken, senaryosunu Alper Erze kaleme aldı. YapımcılığınıSelen Sevigen, Evren Oğuz ve Mahmut Kayımtu üstlendi. Düğün zamanı gelen Badem Şekeri 5'de Ayşe ile Mehmet kavuşabilecek mi?

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BADEM ŞEKERİ 5 OYUNCULARI

Evlilik hazırlığı yapan Mehmet ile Ayşe, bu defa da aksiyondan uzak duramazlar. Fikret yine işleri karıştırır. Badem Şekeri 5 filmi oyuncu kadrosunda;Alper Saldıran, Burcu Özberk, Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş, Eyşan Özhim ve Ahmet Kayakesen bulunuyor.

BADEM ŞEKERİ 5 KONUSU NEDİR?

Ayşe düğün heyecanından daha asebi hale gelmiştir. Muhtar boş durmayarak Doktor Mehmet'e bekarlığa veda eğlencesi hazırlar, tek sorunu Mehmet'in Ayşe'den korkmasıdır, bunu da halleden Muhtar hazırlıkları bitirerek Mehmet'e dere kenarında sofra kurmuştur. Bu durumu bozan Muhtar'ın oğlu Fikret olur. Doktora karşı mahçup olduğunu kendini affettirmek istediğini söyler. Doktor buna gerek olmadığını söylese de iş işten geçmiştir. Doktor Mehmet, Ayşe'nin telefonuyla bilmediği bir yerde uyanır ve olaylar başlar. Fikret'in yeni oyunu Ayşe ve Mehmet dahil tüm köylüyü içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Ayşe ile Mehmet evlenebilecek mi?