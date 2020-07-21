Bade İşçil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rol aldığı yapımlar hangileridir?
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Bade İşçil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rol aldığı yapımlar hangileridir?

Reyting rekorları kıran birçok dizide rol alan Bade İşçil kimdir, nerelidir, kaç yaşında tüm soruların cevapları haberimizde. Bade İşçil'in hayatına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bade İşçil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rol aldığı yapımlar hangileridir?
21.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:45

Bade İşçil ilk olarak Kuzey Güney dizisiyle popüler hale geldi. Bu diziden sonra yıldızı parlayan Banu İşçil birçok dizi ve film teklifi aldı. Şimdi Bade İşçil kimdir, nerelidir, aldığı ödüller ve hakkındaki tüm bilgileri sizlerle paylaşalım.

BADE İŞÇİL KİMDİR?

Bade İşçil 8 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. 36 yaşındaki oyuncu şuanda Netflix yapımı olan Aşk 101 dizisinde yetişkin Işık karakterini canlandırıyor. İlk çıkışını Kuzey Güney dizisinde Banu karakteriyle yapan Bade İşçil zaman zaman reyting rekorları kıran dizilerde rol almıştır.

Bade İşçil doğum tarihi : 8 Ağustos 1983

Bade İşçil nerelidir : Aslen Bulgaristan-Romanya göçmeni

Bade İşçil kaç yaşında : 36 yaşında

Bade İşçil boyu kaç : 1.73 metre

Bade İşçil kilosu kaç : 50 kg (en son verilere göre)

Bade İşcil burcu nedir : Aslan

BADE İŞÇİL HAKKINDA BİLGİLER - KISACA HAYATI

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiştir. 1999 yılında anne babası boşanmıştır. Bade İşçil, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun olmuştur.

İlk olarak, 2007 senesinde Cine5 kanalında yayınlanan Metropol Cafe isimli komedi dizisinde rol alan Bade İşçil 2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın Ezel dizisinde "Şebnem Sertuna" karakterini canlandırdı.

Ezel adlı dizi bittikten sonra asıl çıkış yakaladığı Kuzey Güney dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştır. Üstelik bu dizi ile en iyi yardımcı kadın oyuncusu ödüllerini kazanmıştır. Sonrasında bazı dizilerde rol alan Bade İşçil en son 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "yetişkin Işık" karakterine hayat vermektedir. Ayrıca soyadı herkes tarafından bilindiği gibi İşçil değil, İşcil'dir. Yani gerçeği ç harfi ile değil c harfi ile yazılmaktadır.

Bade İşcil, Mart ayında tanıştığı iş adamı Malkoç Sualp ile 31 Mayıs 2013 tarihinde evlendi ve bu evlilikten Azur isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 20 Haziran 2016 tarihinde ise evli çift boşanmıştı.

BADE İŞÇİL'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2007 : Metropol Cafe (TV Dizisi) (Şebnem)

2009-2011 : Ezel (TV Dizisi) (Şebnem Sertuna)

2011-2013 : Kuzey Güney (TV Dizisi) (Banu Sinaner)

2017 : Eski Sevgili (Sinema Filmi) (Feride)

2017-2018 : Ufak Tefek Cinayetler (TV Dizisi) (Pelin Kaner)

2020 : Aşk 101 (Netflix Dizisi) (Yetişkin Işık)

BADE İŞÇİL'İN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2012 - Ayaklı Gazete TV Yıldızları : En İyi Yardımcı Kadın Drama Oyuncusu (Kuzey Güney)

2012 - Galatasaray Üniversitesi : En İyi Kadın Oyuncu (Kuzey Güney)

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