Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı
Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde meydana geldi. Murat Bilgiç'e ait evin damında bulunan baca deliğine evcil tavşan düştü. Tavşanın aile fertleri tarafından çıkartılamaması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinlikteki bacadan tavşanı çıkartarak kurtardı. Tavşan sahibi Murat Bilgiç'e teslim edildi. - ADIYAMAN