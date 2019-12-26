Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı
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Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı

Adıyaman'da bir evin bacasına düşen tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

26.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:21
Bacanın içine düşen tavşan kurtarıldı

'da bir evin bacasına düşen tavşan ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde meydana geldi. 'e ait evin damında bulunan baca deliğine evcil tavşan düştü. Tavşanın aile fertleri tarafından çıkartılamaması üzerine ekiplerine bilgi verildi.


İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinlikteki bacadan tavşanı çıkartarak kurtardı. Tavşan sahibi Murat Bilgiç'e teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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