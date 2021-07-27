Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
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Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi

Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta hayvansever sağ arka bacağı kırılan yavru tavşanını ameliyat ettirdi.

Tokat'ta hayvansever sağ arka bacağı kırılan yavru tavşanını ameliyat ettirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde İsmihan Akkıuş evlerinde beslediği 'Ema' isimli yavru tavşanı fark etmeyerek üzerine bastı. Bir süre sonra tavşanın topallamaya başladığını fark eden hayvansever tavşanı veteriner hekime götürdü. Veteriner Hekim Muhammed Ahmet Gülden, yavru tavşan muayene ederek röntgenini çekti. Sağ ayağında kırık tespit edilen 1 aylık 190 gram ağırlığındaki tavşan ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan tavşan hayvansever aileye teslim edildi. Gülden, yavru tavşanı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Röntgende tavşanın tibia kemiğinde kırık tespit ettim. 190 gramlık bir tavşan için oldukça riskli bir ameliyattı. Bir saatlik ameliyat sonrasında sağlığına kavuşturduk. Hayvan sever ailede çok mutlu oldu" dedi. - TOKAT

Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi
Bacağı kırılan tavşanını ameliyat ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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