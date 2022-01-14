Baca yangını paniğe neden oldu

ORDU (İHA) - Ordu'da bir restoranın çatı kısmında meydana gelen baca yangını, iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.

Olay, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katında restoran bulunan binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada da restoran çalışanları yangına müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de intikal etti.

İtfaiye ekipleri, restoran çalışanları tarafından söndürülen bacada kontrol amaçlı inceleme gerçekleştirdi. - ORDU

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