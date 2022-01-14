Baca yangını paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baca yangını paniğe neden oldu

Baca yangını paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da bir restoranın çatı kısmında meydana gelen baca yangını, iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.

ORDU (İHA) - Ordu'da bir restoranın çatı kısmında meydana gelen baca yangını, iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü.

Olay, Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katında restoran bulunan binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada da restoran çalışanları yangına müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de intikal etti.

İtfaiye ekipleri, restoran çalışanları tarafından söndürülen bacada kontrol amaçlı inceleme gerçekleştirdi. - ORDU

Baca yangını paniğe neden oldu

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

Bir döneme damga vuran Çukur dizisinin çekildiği bina alev alev yandı

 İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İstanbul'daki yangında can pazarı! Penceren sarkıp dakikalarca kurtarılmayı bekledi

 Eski eşini yakan kocadan akılalmaz savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı

Eski eşini yakan kocadan akılalmaz savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title