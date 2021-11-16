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Baca temizlerken çatıdan düşen genç ağır yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Baca temizlerken çatıdan düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

Huzur Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısına çıkan Harun T. (28), baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 testinin pozitif olduğu öğrenilen genç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baca temizlerken çatıdan düşen genç ağır yaralandı

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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