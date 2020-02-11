Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

11.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:41

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil dizisinde, Halit Ergenç, idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakterini canlandırıyor; başarılı oyuncular Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrollerinde yer alıyor.









