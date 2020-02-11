Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
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Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Babil'in yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

11.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:41
Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımını 'ın üstlendiği, yönetmenliğini 'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil dizisinde, , idealist bir profesörü İrfan karakterini canlandırıyor; başarılı oyuncular Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrollerinde yer alıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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