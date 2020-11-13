Babil final mi yapıyor? Babil bitiyor mu? Babil dizisi oyuncuları kimler?
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Babil final mi yapıyor? Babil bitiyor mu? Babil dizisi oyuncuları kimler?

13.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:59
Babil final mi yapıyor? Babil bitiyor mu? Babil dizisi oyuncuları kimler?

Muhteşem Yüzyıl'ın başarılı oyuncusu Halit Ergenç, Babil dizisiyle de çok beğenildi. Babil dizisi çok dikkat çekti. Oyuncu kadrosuyla da çok beğenilen Babil hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Babil ne zaman bitecek? Babil kaç bölüm sürdü?

Babil dizisi senaryosuyla büyük beğeni toplasa da sürekli "Babil final mi yapıyor?" sorularına konu oluyor. Babil final yapacak mı? Halit Ergenç'in Muhteşem Yüzyıl'daki başarısı maalesef ki Babil'de yerini alamadı.

BABİL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlandığı ilk bölümlerde Babil dizisi çok dikkat çekse de ve hatta ilk bölümlerinde herkesin ağzını açık bırakacak senaryolara şahitlik etse de 20. bölüme ulaştığında fişi çekildi. Oysa ki geçtiğimiz sezon korona tatili olmadan önceki dönemde Cuma akşamları reytingleri adeta uçurmaktaydı.

Her hafta cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Babil dizisi ilk bakışta zaten iddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti ve Gündem olmuştu Usta oyunculardan oluşan dizinin kadrosunda İlk başlarda Halit Ergenç Aslı Enver,Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Ozan Güven yer alıyordu.

Dizinin yerine Özcan Deniz'in yeni yapımı "Seni Çok Bekledim" başlayacak.

OZAN GÜVEN BABİL'DEN NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz sezon başrol oyuncusu olan Ozan Güven yeni sezona merhaba diyememiş ve hakkında kadına şiddet iddialarıyla gündeme geldiği için, Ozan Güven Kendi isteğiyle Babil dizisinden ayrılmıştı. Onun yerine ise bir diğer usta oyuncu olan Onur Saylak geldi.

BABİL REYTİNGLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Babil dizisi geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biriydi ancak yeni sezonun başlamasıyla çok sevilen dizi, Hint dizileri arasında totalde sonuncu,kanal 7'nin gündelik dizisi olarak bilinen Emanet dizisinin de altında kaldı.

BABİL 55 ÜLKEYE SATILAN BİR DİZİ

Star TV duayen kadrosu olan diziyi 55 ülkeye satmıştı.

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