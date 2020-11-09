Babil dizisi final oluyor! Babil neden bitiyor? Babil hangi gün saat kaçta?
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Babil dizisi final oluyor! Babil neden bitiyor? Babil hangi gün saat kaçta?

09.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:07
Babil dizisi final oluyor! Babil neden bitiyor? Babil hangi gün saat kaçta?

Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizi Babil final kararı aldı. Peki, Babil neden bitiyor? Babil hangi gün saat kaçta?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi Babil dizisi final oluyor! Babil neden bitiyor? Babil hangi gün saat kaçta?

BABİL SON BÖLÜM ÖZETİ!

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Babil dizisi Cuma günü saat 20:00'da Star TV'de yayınlanıyor.

BABİL DİZİSİ BİTİYOR!

Cuma günleri yayınlanan Babil dizisi final kararı aldı. Sevilen dizinin rakipleri reytinglerde yüksek olması sebebiyle final kararı aldı.

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