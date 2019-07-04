Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)
- Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafının olduğu masaya karanfil bırakılması Anma törenine katılanlardan görüntüler Gülden Yılmaz'ın annesinin görüntüleri Ağabey Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerden detaylar Salonda gözyaşlarına hakim olamayan katılımcılardan detaylar Konuşmalardan detaylar...
- Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafının olduğu masaya karanfil bırakılması
Anma törenine katılanlardan görüntüler
Gülden Yılmaz'ın annesinin görüntüleri
Ağabey Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerden detaylar
Salonda gözyaşlarına hakim olamayan katılımcılardan detaylar
Konuşmalardan detaylar ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (1)
Kaynak: AA
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