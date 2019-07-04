Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)

- Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafının olduğu masaya karanfil bırakılması

Anma törenine katılanlardan görüntüler

Gülden Yılmaz'ın annesinin görüntüleri

Ağabey Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerden detaylar

Salonda gözyaşlarına hakim olamayan katılımcılardan detaylar

Konuşmalardan detaylar ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (1)

Kaynak: AA