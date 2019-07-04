Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA

Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA

- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi Anne Yılmaz'ın konuşması Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28),...

- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi
Anne Yılmaz'ın konuşması
Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (2)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et