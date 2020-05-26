Babasının mezarını kardeşinin parçaladığı kurduğu sistemle ortaya çıktı.
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Babasının mezarını kardeşinin parçaladığı kurduğu sistemle ortaya çıktı.

26.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:57

Babasının mezarını kardeşinin parçaladığı kurduğu sistemle ortaya çıktı...Mezarları parçalayan şahıs kamerada

Babasının mezarını kimin parçaladığını tespit etmek için kurduğu güvenlik kamerası sistemi ile mezarı parçalayan kişinin kardeşi olduğunu öğrendi

TRABZON - Trabzon'da köylüleri canından bezdiren mezarları parçalayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Babası Hakkı Öztürk'ün mezar taşlarını kıran A.Ö. kardeşinin kurduğu tuzağa düşünce yakayı ele verdi.

Olay Akçaabat ilçesi Akçaköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köylülerin daha önce de bir çok defa yaşadığı mezar parçalama olayı geçtiğimiz gün tekrar etti. Ancak bu defa mezarlara zarar veren şahıs kurulan güvenlik kamera sistemi ile yakalandı. Babası Akçaköy eski Muhtarı Hakkı Öztürk'ün mezarını parçalayan en büyük oğlu A.Ö.'den Almanya'da yaşayan kardeşi Osman Öztürk şikayetçi oldu. Bunun üzerine ifadesi alınan A.Ö tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Almanya'da çalışan Osman Öztürk, yaptığı açıklamada kameraları komşularının binasına kurdurduğunu, mezarlığı göreceği şekilde çekim yaptırdığını belirterek, "Babam Muhtar Hakkı Öztürk 2001 yılında vefat etti. 2003'de mezarını yaptık. Öldükten sonra babamın hayrına köylü hemşerilerimiz A.Ö.'ü muhtar yaptılar. İkinci seçimde muhtarlığı kaybetti kaybedince o sene mezarları kırdı. Akrabalarımızın mezarlarını parçaladı. Dün gece yine ceketinin altında getirdiği balyozla babamın mezarını parçaladı. Biz yaptırıyoruz o parçalıyor" şeklinde konuştu.

Osman Öztürk, aile içerisinde A.Ö.'nün hareketlerinden herkesin bıktığını ifade ederek "Babam öldüğünden beri sorunlarımız arttı. Problem yaşıyoruz. Şikayet ediyoruz devamlı. Bir daha bu yaptığı yanına kalmasın. Cezası büyük olsun. Deliyse Bakırköy'e yatırsınlar bıktık. Huzurumuz kalmadı" dedi.

Babasının mezarını kardeşinin parçaladığı kurduğu sistemle ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Manşet

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