Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
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Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi

05.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi

tarafından haberleştirildi.

tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabirhaberi üzerine ünlü isimlerin de aralarında olduğu birçok kişi, aileyi arayarak, Ankara'ya davet etti. Yüksekova'da görevli komutanlar ise aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

Anıtkabir hayalini gerçekleştirmek için kendilerini birçok kişinin aradığını ve konuşmak istediğini belirten Hira Karahan, "Sabırsızlıkla Ankara'ya gitmek için gün sayıyorum. Kardeşimle birlikte çok heyecanlıyız. Hayalim olan Anıtkabir'i kardeşimle beraber göreceğim. Hayalimi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.KARDAN ANITKABİR ERİDİ

Babasının günlerce süren emeği ile yaptığı kardan Anıtkabir'in ise büyük çoğunluğu hava şartlarına bağlı olarak bozuldu. Hira, "Sabah kalkıp dışarıya çıktığımda babamın kardan yaptığı Anıtkabir'in büyük çoğunluğunun bozulduğunu gördüm. Havalar biraz ısınınca kardan Anıtkabir de bozulmuş. Bu sefer kardeşimle birlikte tekrar düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki Anıtkabir'imiz eridi ama biz gerçeğini görmeye gideceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Hakkari
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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