Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
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Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

Kocaeli'de telefonla ulaştığı 12 yaşındaki çocuğu babasının gözaltına alındığını söyleyerek kandırıp 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
29.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:02

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir şahıs, telefonla ulaştığı 12 yaşındaki çocuğu babasının gözaltına alındığını söyleyerek kandırdı. Çocuktan 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin telefonunu arayarak 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı" deyip, evde bulunan 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli A.E'nin, İstanbul'da Esenyurt ilçesinde bulunduğunu belirledi. Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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