Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü
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Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü

14.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:35
Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Faruk Kozar(40), yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden babası Yılmaz Kozar'ın (75), cenazesinde kalp krizi geçirdi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Faruk Kozar(40), yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden babası Yılmaz Kozar'ın (75), cenazesinde kalp krizi geçirdi. Cenazede ilk müdahalesi yapılan Faruk Kozar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Kozar, yaşlılığa bağlı olarak yakalandığı hastalık  nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki gün Karaağaç Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninde, defin esnasında babasının acısına dayanamayan Faruk Kozar, fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kozar'a ilk müdahale cenazede bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Kozar, olay yerine çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk babası Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozar, babasından bir gün sonra kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.


Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü
Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

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