Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali

26.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:51
Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali

İş insanı Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Hüseyin Kaya'nın babasının boyuna yetiştiği görüldü

Aracını valeye teslim eden ve keyfi bir hayli yerinde olan iş insanı Kaya Çilingiroğlu, vale çalışanlarından birisinin isteğini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.& ;

Sonrasında oğlu ile birlikte AVM'ye giren Kaya Çilingiroğlu, "Bugün baba-oğul baş başa alışverişe çıkalım istedik" açıklamasında bulundu.

GÖZLÜK TAKMAYA BAŞLADI

Hüseyin Kaya'nın babasının boyuna yetiştiği görüldü. Kaya'nın gözlük takmaya başlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Feyza Aktan Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:52:23. #1.16#
title