Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali

Aracını valeye teslim eden ve keyfi bir hayli yerinde olan iş insanı Kaya Çilingiroğlu, vale çalışanlarından birisinin isteğini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.& ;

Sonrasında oğlu ile birlikte AVM'ye giren Kaya Çilingiroğlu, "Bugün baba-oğul baş başa alışverişe çıkalım istedik" açıklamasında bulundu.

GÖZLÜK TAKMAYA BAŞLADI

Hüseyin Kaya'nın babasının boyuna yetiştiği görüldü. Kaya'nın gözlük takmaya başlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin