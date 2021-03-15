Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı
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Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

15.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:50

Malatya'da babasını öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, olaydan sonra gittiği okulunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda, ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri 40 yaşındaki Reşat Aksakal kanlar içerisinde evde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

OĞLU ÖLDÜRÜP OKULA GİTMİŞ

Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.'nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.'yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

TÜFEKLE VURMUŞ

Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği de öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babasını tüfekle vurduğunu iddia etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
SÜPER AKIL: vardır bir sebebiiii hemen karalamayın. . çocuk bu sonuçta.
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ŞAMAN: Verin eline silahı gönderin Suriye ye Irağa belki halkı tövbe eder de, bundan sonra barışırlar.
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ZAFER: Bu baba öldürme olayları yeni türedi başımıza aş yağacak oğul ababaya baba oğul a güvenmeyecekte kime güvenecek Allah yardımcımız olsun
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