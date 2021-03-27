Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı
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Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda babasının ani ölümüyle yıkılan oyuncu Bige Önal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile neden görüşmediğiyle alakalı sorulara "Abimle 21 yaşında tanıştım. O yaştan sonra kardeş gibi olunmuyor" cevabını verdi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal, 16 martta babası Erhan Önal'ı kaybetti. Babasının ölümünün ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Önal, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Çok üzüntülü olduğunu ve doktor randevusu için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncu, üvey abisiyle neden görüşmediğiyle ilgili de konuştu.

Uzun uzun konuşmaktan çekinen Bige Önal, "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, daha iyi olacağım. Bugün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz" ifadelerini kullandı.

"ABİMLE KARDEŞ GİBİ OLAMADIK AMA ARAMIZDA SORUN YOK"

Babasının ölümünün ardından yeniden ortaya çıkan üvey abisi Patrick Mölzl ile neden görüşmediğiyle ilgili konuşan oyuncu, "Patrick ile yakın değiliz. Çünkü ben abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunmuyor maalesef. Ama aramızda herhangi bir husumet yok. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum. Abim Almanya'da yaşadığı için öyle pek abi-kardeş gibi olamadık" dedi.

Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı

"SALGIN YÜZÜNDEN ALMANYA'DAN CENAZEYE GELEMEDİM"

Babasının vefatının ardından Snob Magazin'e konuşan Mölzl ise "Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ölüm haberini aldıktan sonra Türkiye'ye gelmek istedim ama Covid-19 test sonucumun çıkması 24 saat sürdü. Bu da cenaze törenini kaçırmam anlamına geldi. Maalesef Covid-19 salgını yüzünden Almanya'dan Türkiye'ye gelemedim. Uçuş izni verilmedi" demişti.

Babasını kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini anlattı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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