İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü
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İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü

Zonguldak'ta daha önce babasını döven şahısla yolda karşılaşan genç, yaşlı adamı darbederek öldürdü.

22.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:10

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Burkay K. (20), daha önce babasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı Hasan Ayaz'ı (58) döverek ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alındı.

BABASINI DARBEDEN ŞAHSI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 11.00 sularında Filyos beldesinde hemzemin geçit önünde meydana geldi. İddiaya göre Burkay K. geçen hafta babasını darp eden Hasan Ayaz ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Burkay K., Hasan Ayaz'ı darbetti. Kalp hastası olan Hasan Ayaz'ın bilinci kapandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, hayatını kaybetti. Ayaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olay sonrası Jandarma ekipleri, Burkay K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

Haber Yorumları (13)
TESBİH: TESBİHDE MODA OLDU. ÇOĞU TESBİHLİLERİN TERS İLİŞKİLER YASADIGINI HERKES BİLİR YALANDAN DELİKANLILIK TESBİHİ
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DOĞRUCU DAVUT: BENİM BABAMI DÖVSE BENDE AYNINI YAPARDIM
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
DAYAKCI: YA BABAN SUCLUYSA
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