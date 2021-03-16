Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış

16.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:04

Antalya'da oturdukları 3 katlı villada anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldüren Mustafa Gider'in, tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Gider'in, annesiyle ablasını zemin katta öldürdüğü, babasını ise birinci katta öldürüp diğer cesetlerin yanına taşıdığı belirlendi.

Dün saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokak'taki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan ailenin oğlu Mustafa Gider'den haber alamayan iki arkadaşı, endişelenip adrese gitti.

EVDE DÖRT CESET BULUNDU

Gider'in arkadaşları, villanın balkon kapısını aralayıp baktıklarında, iki kişinin yatak üzerinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AYAK PARMAĞIYLA TÜFEĞİ ATEŞLEYİP CANINA KIYMIŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı. Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mustafa Gider'in bir otelde fotoğrafçılık yaptığı, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bulunduğu ortaya çıktı.

Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş
Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş
Haber Yorumları (13)
MS: Hepsi buraya kadarmış. Yedirmeyen Mevlam yedirmez. Sıra Sıradakilerde. Bize Allah Rahmet Eylesin demek düşer. Gerisi onun bileceği iş
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
AHLAK: En büyük eğitim kurumu ailedir, aileden eğitim ve terbiye alamayan biri dini inancı da zayıf olur, Dini inancı zayıf olan biri her türlü pisliği yapmaya müsaittir vesselam.
Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
ASU: Demek ki parayla pulla villayla mutlu olunmuyor. TV dizilerinde lanse edilen mutlu lüks yaşamlar filmlerde kalıyor.
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:00:04. #1.15#
title