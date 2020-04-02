Babasından oyuncak isteyen çocukların imdadına belediye başkanı yetişti Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, anneannelerini ziyarete gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle İzmir'de sağlık çalışanı anne ve babalarının yanına gidemeyen Yağmur ve Uğur'un oyuncak talebini, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş karşıladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, anneannelerini ziyarete gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle İzmir'de sağlık çalışanı anne ve babalarının yanına gidemeyen Yağmur ve Uğur'un oyuncak talebini, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş karşıladı.

Kırsal Derecikören Mahallesi'nde anneanneleri Halime Kiraz'ı ziyarete gelen ve koronavirüs salgını nedeniyle evlerine dönemeyen 3 yaşındaki Yağmur ve 6 yaşındaki ağabeyi Uğur Yılmaz, telefonla aradıkları babaları Rıdvan Yılmaz'dan oyuncak istedi.

Sosyal medyadan Sındırgı Belediyesine mesaj atan baba Yılmaz, çocuklarına oyuncak götürülmesi ricasında bulundu.

Mesajı gören Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çocukları ziyaret ederek oyuncaklarını verdi.

Yavaş, "Sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere." dedi.

Anneanne Halime Kiraz ise torunlarını, salgın baş göstermeden önce Sındırgı'ya getirdiğini belirterek "Kızım hastanede çalışıyor, damadım da çalışıyor. Ondan getirdim biraz gezdireyim diye. Virüs çıkınca da gidemediler." diye konuştu.

Kaynak: AA