Babasına yardım eden Baran, üzerine tomruk düşmesiyle öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, babasına yardım eden ve üzerine tomruk düşen Baran Üstün (17), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, babasına yardım eden ve üzerine tomruk düşen Baran Üstün (17), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Güzeldere Orman Deposunda meydana geldi. Şükrü Üstün, ormandan kamyonuna yüklediği tomrukları depoya götürdü. Babasına yardım eden Baran Üstün, üzerine tomruk düşmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran Üstün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Üstün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem SÜRMENELİ