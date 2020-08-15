Babası ve babaannesini tüfekle vurdu (2) BABAANNE HAYATINI KAYBETTİTorunu Engin Güneş ve oğlu Ömer Güneş'in kavgalarını ayırmak için araya girdiği sırada torunu tarafından tüfekle sağ dizinin üstünden vurulan ve olay yerinde kalbi durduktan sonra 112 Acil ekiplerince yapılan müdahale sonrası hayata döndürülen Rahime Güneş,...

BABAANNE HAYATINI KAYBETTİ Torunu Engin Güneş ve oğlu Ömer Güneş'in kavgalarını ayırmak için araya girdiği sırada torunu tarafından tüfekle sağ dizinin üstünden vurulan ve olay yerinde kalbi durduktan sonra 112 Acil ekiplerince yapılan müdahale sonrası hayata döndürülen Rahime Güneş, hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ömer Güneş'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. ?

Kaynak: DHA