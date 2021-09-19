Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı - Haberler
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Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel
Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık, tartıştığı Emre A. tarafından bıçakla göğsünden yaralandı. Yaşık'ın 42 gün önce de Emre A.'nın babası tarafından tabanca ile bacağından vurulduğu ve saldırganın tutuklandığı öğrenildi.

Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda; özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık ile Emre A. (36) caddede karşılaştı. Aralarında husumet bulunan Adem Yaşık ile Emre A. tartışmanın ardından birbirlerine bıçakla saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Adem Yaşık, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisi de yaralanan Emre A. ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, Emre A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

8 Ağustos günü, Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halk otobüslerinin son durağında meydana gelen olayda, Adem Yaşık araçtan indikten sonra uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Cemalettin A. (52) ve Y.A. (28) tutuklandı. İki aile arasında husumet bulunurken, bugünkü kavganın ardından kaçan Emre A.'nın Cemalettin A.'nın oğlu olduğu belirtildi.

Yakınları, telefonla ulaştıkları gazetecilere Emre A.'nın da olayda sırtından bıçaklandığını gösteren fotoğrafları gönderdi. Emre A.'yı tedavisi için hastaneye götüreceği ve polise teslim olacağını belirtti.

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Babası kurşunladı, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri
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