Babası ile tartışan şahsa ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
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Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Babası ile tartışan şahsa ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu

Denizli'de bir genç, babası ile tartışan şahsın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

14.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:15
Babası ile tartışan şahsa ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu

Denizli'de bir genç, babası ile tartışan şahsın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar hem babaya hem de tartıştığı kişiye isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6670 Sokak üzerinde meydana geldi. H.Ü. (39), oğlu Y.Ü. (19) ile birlikte aralarında çıkan bir meseleyi konuşmak üzere M.Ç. (39) ile konuşmaya gitti. Konuşma esnasında bilinmeyen bir nedenler tartışma yaşanmaya başlandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.Ü., otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte M.Ç., bacaklarından babası H.Ü. ise elinden vuruldu. Yaralılardan M.Ç., olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülürken, Y.Ü. ise yanlışlıkla vurduğu babasını Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürdü. Baba ve oğlunun hastaneye giriş yaptığının bildirilmesi üzerine Y.Ü., hastane önünde polis tarafından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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