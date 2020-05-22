Babası filmi konusu nedir? Babası filmi oyuncuları ve fragmanı Toygan Avanoğlu, Gaye Gürsel, Orçun Kaptan'ın başrollerde bulunduğu Babası filmi, sıra dışı baba oğul ilişkisini gözler önüne seriyor. İyilik uğruna hapse giren Ali Rıza'nın yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenmesiyle hayatı ve amaçları değişir. Babası filmi fragmanı izle...

Babası filmi, Cem Tabak yönetmenliğinde hazırlandı. Senaryosu Cüneyt İnay'a ait olan filmin yapımcılığını ise Hasan Doğan yürüttü. Büyük aşk ile çıkılan yolda yalnız başına kalan Ali Rıza, yılların ardından bir parçası olduğunu öğrenir. İşte, Babası filmi oyuncuları ve konusu.

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BABASI FİLMİ OYUNCULARI

Kısa süren evlilikten geriye bir çocuk kalır ancak baba Ali Rıza çocuğu olduğundan haebrsizdir. Bir oğlu olduğunu öğrendikten sonra Ali Rıza'nın atıldığı maceraların sahnelendiği Babası filmi oyuncuları arasında: Toygan Avanoğlu, Gaye Gürsel, Orçun Kaptan, Kerim Yağcı, Özgür Emre Vural, Burak Sarımola, Çamil Kafkas yer alıyor.

BABASI FİLMİ KONUSU

Ali Rıza ve Mine'nin evliliği 1 ay gibi kısa bir süre sürer ancak aşk uzun soluklu olmasa da bu evlilikten bir çocukları olur. Ali Rıza iyilik yapmak adına bir adamı komaya soktuğu için hapse girince Mine, babası Sulhi'nin de parmağı ile Ali Rıza'ya bir oğlu olduğunu söylemez. 10 yılın ardından hapisten çıkan Ali Rıza bir oğlu olduğunu öğrenir. Bu da yetmezmiş gibi Mine'nin Aksel adında kocasının varlığını da öğrenmiş olur. Ve üstelik öz oğlu bu adama baba der. Her şeyi öğrenen Ali Rıza, Çağatay'a gerçek babanın ne demek olduğunu öğretmeye karar verir. Ali Rıza'nın kendine has babalık dersleri tüm aksiyonuyla sürerken geçmişi de kötü bir sürpriz için git gide Ali Rıza'ya doğru yaklaşır…