Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı

ADANA'da yaban domuzu avına çıkan Sezgin T.'yi (34) demir sopalarda darbeden 6 şüpheli, ardından yanındaki oğlu 15 yaşındaki oğlu Polat T.'yi kaçırdı. Polisin takibi sonucu Polat T., yara almadan kurtarılırken, olaya karıştığı 2 şüpheli ise pompalı av tüfeği ile birlikte yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece oğlu Polat T.'yi yanına alıp, yaban domuzu avına çıkan Sezgin T., tarlaların kenarında ilerlerken iddiaya göre tanımadığı 6 kişinin saldırısına uğradı. Elinde pompalı tüfek bulunan 6 kişi tarafından demir sopalarla darbedilen Sezgin T., köylülerin yanına kaçıp canını kurtarırken, şüpheliler ise Sezgin T.'nin oğlu Polat T.'yi alıkoyarak, kendisine ait kasasında köpeklerin bulunduğu pikabı çaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BABA, PİKABI FARK ETTİYaralı halde polis aracına binip, aramaya katılan Sezgin T., pikabı Akkuyu TOKİ binalarının yakınında fark etti. Polis ekibinin aracın peşine düşmesi sonucu şüpheliler, pikabı ve Polat T.'yi bırakıp, gecenin karanlığında izlerini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 2 kişiyi, pompalı av tüfeği ile birlikte yakaladı. Polat T.'nin de teşhis ettiği şüpheliler, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Başından yaralanan Sezgin T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı