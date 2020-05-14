Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18'inci oldu Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ORC tarafından 30 Büyükşehir'de, 519 ilçe belediye başkanını kapsayan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında 18'nci oldu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ORC tarafından 30 Büyükşehir'de, 519 ilçe belediye başkanını kapsayan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında 18'nci oldu.

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son 1 yılın 'En Başarılı' Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları' anketinin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 30 Büyükşehir'de bulunan yaklaşık 519 ilçe belediye başkanları arasında 18'inci sırada yer aldı. Yüzde 50'nin üzerinde başarı yakalayanların listeye alındığı araştırmada; en başarılı başkanlar listesinde Sakarya'dan bir Hendek yer aldı. Her belediye başkanının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada Turgut Babaoğlu, yüzde 53,7 başarı oranıyla 18. sırada yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA