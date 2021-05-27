ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
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ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, babasının iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen Mehmet Ali Koç (2) boğuldu.

ANTALYA'da, babasının iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen Mehmet Ali Koç (2) boğuldu. Özen Koç'un yakınlarıyla taşıdığı tabuta koyulan Mehmet Ali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

Olay, dün Kumluca ilçesinde bulunan sebze- meyve halinde meydana geldi. Özen Koç çalışırken, iş yerinin banyosunda oynayan oğlu Mehmet Ali, içi su dolu kovaya başının üzerinde düştü. Bir süre sonra kovada hareketsiz duran çocuğu fark edenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali Koç'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Minik Mehmet Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından bugün babası Özen Koç ve yakınları tarafından teslim alındı. Özen Koç'un taşıdığı tabuta koyulan Mehmet Ali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
ANTALYA BABANIN EN AĞIR YÜKÜ; KOVADA BOĞULAN OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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