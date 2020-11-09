Babam filmi konusu nedir? Babam oyuncuları ve Babam özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Babam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Babam konusu, özeti ve Babam oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Babam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Babam konusu nedir, Babam oyuncuları kimler ve Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışırken, karısı vefat eder ve zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 6 Ekim 2017 Cuma

Senaryo: Nihat Durak, Nail Pelivan